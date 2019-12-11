ماذا تفعل عند انتهاء باقة الإنترنت الأرضي الجديدة قبل موعد تجديدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أخطرت الشركة المصرية للاتصالات عملائها الذين لا يزالون مشتركين بباقات الإنترنت الأرضي القديمة بأن الشهر الجارى هو آخر شهر على الباقات التقليدية بالسرعات القديمة وذلك لعدم توفرها مرة أخرى.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة المصرية للإتصالات عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت المنزلي، بعد انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الذي شمل رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية بدلاً من 5 ميجابايت في الثانية.

ماذا تفعل حال انتهاء الباقة؟

ومع تعميم هذه الباقات، تطرح المصرية للاتصالات باقات إضافية يمكن للعميل الاشتراك فيها في حال انتهت الباقة الأصلية قبل موعد التجديد التلقائي.

ولكل باقة سعة تحميل تبدأ من 140 إلى 600 جيجابايت في الشهر، وفي حال انتهاء الباقة الأساسية ستنخفض سرعة الباقة تلقائيًا إلى 256 كيلوبت.

وفي حالة رغبة العميل في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإضافية التالية: سعة تحميل جديدة بسعر 30 جنيهًا مقابل 20 جيجابايت و60 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت و100 جنيه مقابل 100 جيجابايت.

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وكانت الشركة، رفعت سرعة وسعة باقات الإنترنت المقدمة للعملاء لتتماشى مع الجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة، وفقا لبيان من الشركة في يوليو الماضي.

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