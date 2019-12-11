بينها الهرم وفيصل.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة يوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن (حي بولاق الدكرور - شارع الهرم ومتفرعاته - شارع فيصل ومتفرعاته - مراكز ومدن شمال الجيزة - كفر طرمس ) لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة لأسباب تحويل خط مياه قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبد العال بحي بولاق الدكرور، وأعمال ربط توسعات محطة معالجة أبو رواش الجديدة بالمرحلة القائمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما يتم توفر سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.​