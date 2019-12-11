موت وخراب ديار.. حاصرته الديون فانتحر شنقا بحبل الغسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم موظف بشبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، على الانتحار بشنق نفسه، فعلق رقبته بحبل في سقف غرفة بمنزله بمنطقة أرض نوبار، وأنهى حياته، وجرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وصرحت نيابة شبرا الخيمة، برئاسة أمين حافظ، بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

البداية ببلاغ تلقاه العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، من ربة منزل باكتشافها انتحار زوجها بتعليق رقبته بـ"جنش" مروحة السقف.

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أخطر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، بالواقعة، وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، وتبين أن المنتحر يدعى "محمد.ع.م" 56 سنة، عامل خدمات في شركة الكهرباء بالسيدة زينب، وعثر على جثته معلقة في سقف حجرة النوم.

وبسؤال زوجته، أقرت أن الضحية يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون، مشيرة إلى أنه خرج من المستشفى منذ يومين عقب إجراء عملية جراحية اقترض أموالها من أحد الأشخاص، وعندما خرج ذهب برفقتها لعدد من أقاربهما لطلب مساعدة مالية لجمع مبلغ الجراحة لرده للدائن، إلا أنه لم يستطع جمع المبلغ بالإضافة إلى تراكم ديون سابقة عليه، نتيجة قروض حصل عليها ولم يستطع الوفاء بها، مما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وقالت الزوجة، إنها خرجت من المنزل لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتهما وجدته مشنوقا بحبل الغسيل.