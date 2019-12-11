أسهم أرامكو تغلق على ارتفاع 10% في أول أيام تداولها بالبورصة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انهت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" أول جلسة تداول لها في البورصة السعودية اليوم على ارتفاع في سهمها 10%.

وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول".

وأغلق سهم الشركة العملاقة على 35 ريالًا مقابل 32 ريالًا عند سعر الفتح.

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وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن انضمام السريع أرامكو إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع الطاقة حسب منهجية مؤشرات تداول، وذلك بداية من اليوم.

وكان تلفزيون العربية السعودي قال اليوم إن القيمة السوقية لشركة أرامكو ارتفع بـ 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من بدء تداول سهم أرامكو.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق السعودية على ارتفاع بنسبة 0.83% بنهاية جلسة تداول اليوم.