وكالات- أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الرائد محمود الورفلي الضابط في "الجيش الوطني الليبي" على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الورفلي هو "قائد لميليشيا معروفة باسم لواء الصاعقة. تم تحديد الورفلي على أنه شخص أجنبي مسؤول عن أو متواطئ، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أنه "منذ عام 2016، نفذ الورفلي أو أمر بقتل 43 محتجزا غير مسلحين في ثماني حوادث منفصلة. تم تصوير العديد من عمليات القتل هذه، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وسردت الخزانة الأمريكية في بيانها أن الورفلي صُور في 24 جانفي 2018 "وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي. بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدا تلو الآخر، أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من عشرة معتقلين تم إعدامهم".
كما رصدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الورفلي أمر في 17 جويلية 2017، بتنفيذ إعدام منهجي بحق "20 محتجزا راكعا وغير مسلحين".
وسجل بيان الخزانة الأمريكية، أن محمود الورفلي واصل في عدة وقائع "إطلاق النار على المحتجزين بعد إعدامهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأمريكيّة تُدرج الليبي محمود الورفلي في قائمة العقوبات الأمريكيّة "لإنتهاكه حقوق الإنسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.