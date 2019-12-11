الكرملين: لا تقدم إيجابيًا في العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء ترامب ولافروف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا يمكن الحديث عن تقدم إيجابي في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



وقال بيسكوف، في تصريح له اليوم

الأربعاء، :"إن هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي ولافروف يمثل بالطبع لحظة مهمة وهي اتصالات مهمة ، ولكن لا توجد ثمة حاجة للحديث عن تقدم إيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل أمس الثلاثاء وزيرالخارجية الروسي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.



يُذكر أن لافروف يزور حاليا الولايات المتحدة وأجرى لقاء مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، قبل لقائه مع الرئيس ترامب حيث بحثا القضايا الملحة المهمة للجانبين بما فيها أوكرانيا والحد من التسلح وتمديد معاهدة (ستارت-3).