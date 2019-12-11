مبعوث الرئيس الفرنسي : ماكرون يبحث مع زعماء " الساحل الإفريقي " التصدي للإرهاب

صرح كريستوف بيجو ، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى منطقة "الساحل " الأفريقي ، بأن القمة التي ستجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برؤساء الغرب الأفريقي الإثنين المقبل ستناقش مواجهة الإرهاب.
عقب مباحثات أجراها مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي ، اللواء عبد الله كوليبالي - بأن القمة ستخصص لبحث مواجهة التحدي الأمني.
وأفاد بيان صادر عن الجيش في مالي اليوم /الأربعاء / نقلا عن المسؤول الفرنسي -
الأمني في منطقة الساحل ، وكيفية التنسيق بشكل أفضل لمواجهة التحدي الأمني ، مؤكدا أنه سيتم تعبئة المجتمع الدولي حتى يتمكن من دعم هذا التحدي الخطير الذي يقوض أمن غرب أفريقيا.
وأضاف أنه بحث مع قادة الأركان في القوات المسلحة بمالي ، الوضع
يذكر - في هذا الصدد - أن الرئيس الفرنسي وجه الدعوة لقادة كل من : موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو لعقد قمة في فرنسا الإثنين المقبل .
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