جزائريون يتظاهرون أمام المحكمة العليا دعمًا لإجراء الانتخابات الرئاسية

تظاهر مئات الجزائريين، اليوم الأربعاء، أمام مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، دعما للانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس ورفضا لدعاوى المقاطعة.

ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء الانتخابات، وأخرى تدعم الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الاوسط. وزير الدفاع ورئيس الأركان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.

وشهدت عدة ولايات جزائرية على مدار الأيام الماضية مظاهرات مماثلة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة غدا.

ومن المقرر أن يتوجه غدا نحو 24.4 مليون ناخب جزائري إلى صناديق الاقتراع لاختيار الساكن الجديد لقصر (المرادية) الرئاسي خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال من منصبه في 2 أبريل الماضي، إثر حراك شعبي أجبره على مغادرة القصر بعد 20 عاما قضاها بداخله حاكما للبلاد.



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