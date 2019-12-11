مقتل وإصابة أكثر من 38 ألف يمني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" عن مقتل 15 ألفا و420 مدنيا يمنيا وإصابة 22 ألفا و916 آخرين منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.
مجندا حتى اللحظة.
وأشار التحالف، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى وجود 4 آلاف و272 مدنيا مختطفا و6 آلاف و352 طفلا
وأوضح أن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من محافظات اليمن تسببت بمقتل نحو ألف و300 مدني.. معتبرا هذه الانتهاكات خرقا صارخا من قِبل الميليشيا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.
الإنسان جراء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.
وشدد على أن اليمن يشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعا مأساوية لحالة حقوق
كما طالب تحالف رصد ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفيا والمختفين قسريا بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيون والإعلاميون ونشطاء المجتمع.
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