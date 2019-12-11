تواصل تصويت البدو الرحل بالجزائر في الانتخابات الرئاسية عبر مكاتب متنقلة

يواصل المواطنون الجزائريون من البدو الرحل اليوم الأربعاء التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر 135 مكتبا متنقلا في أنحاء البلاد، وهو التصويت الذي بدأ أمس الأول الاثنين ويختتم اليوم الأربعاء.
التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة سيستغرق 72 ساعة، على أن يتم إيصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، أن
يذكر أن عدد الناخبين بالجزائر يبلغ نحو 24.4 مليون ناخب، بينهم نحو 914 ألف ناخب في الخارج.
وبدأ يوم السبت الماضي تصويت الجاليات الجزائرية في الخارج، وهو التصويت الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.
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