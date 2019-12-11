الدفاع الروسية: رصد 36 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات اللاذقية (6) وحلب (4) وإدلب (9) وحماة (5).
أنه جرى رصد 12 انتهاكا آخر للهدنة بواقع 3 انتهاكات في اللاذقية و2 في إدلب و5 انتهاكات في حلب و5 أخرى في حماة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء
وأضاف البيان أن الجانب الروسي نفذ 3 عمليات إنسانية تم من خلالها إيصال 350 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.05 طن إلى بلدة أم النظام بمحافظة حمص، كما تم توزيع 500 سلة غذائية في بلدة "بوريك الملا" بمحافظة حلب بوزن 2.9 طن و500 سلة غذائية أخرى في بلدة كوزاليا بمحافظة الحسكة.
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