مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: أنوي زيارة موسكو وطهران وأنقرة العام المقبل

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون عن عزمه زيارة موسكو وأنقرة وطهران في العام القادم.



قال بيدرسون - في تصريح اليوم الأربعاء عقب انتهاء الجولة الرابعة عشرة لمباحثات صيغة "استانا" بالعاصمة الكازاخستانية، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية - "لقد عقدت مباحثات جيدة مع وفود روسيا وإيران وتركيا، وأخطط لزيارة موسكو

وطهران وأنقرة في العام الجديد"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان بيدرسون قد أعلن - في وقت سابق - أنه ينوي مناقشة عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في دمشق بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية

السورية لم يتحدد بعد.



يُذكر أن الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سوريا كانت قد انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نور سلطان.



وشارك فيها وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفد من المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد من الأمم المتحدة بصفة مراقب برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون .