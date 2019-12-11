«الكنيست» الإسرائيلي يقر حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة أولى مشروع قانون لحل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ثالثة، خلال أقل من عام، في الثاني من مارس المقبل بعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إلى طريق مسدود.

ويحتاج «الكنيست» لثلاث قراءات ليصادق على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة.

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وتقدم كل من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة افيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب «أزرق أبيض» برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست.