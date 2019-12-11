كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تفرج عن الرئيس الأسبق بعد تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت محكمة إسلام آباد العليا، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، المتهم بالفساد وغسيل الأموال بعد تدهور حالته الصحية.

وقال محامي الرئيس الباكستاني الأسبق للمحكمة، إن "زرداري يعاني مشاكل في القلب، ومرض السكري، وأمراض أخرى، ويحتاج إلى رعاية طبية".

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وكان جهاز الكسب غير المشروع في باكستان، قد اعتقل زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة التي تعرضت للاغتيال بينظير بوتو، في يونيو الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وإدارة حسابات مصرفية مزيفة لغسل الأموال، بين 2013 و2015.

وشكر نجل الرئيس الأسبق ورئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض بيلاوال بوتو زرداري، المحكمة على تحقيق العدالة، وقال للصحفيين إن "توريط والده كان الضغط على المعارضة".

وقضى زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني، 11 عاماً في السجن في الماضي بسبب اتهامات فساد، دون إثبات شيء في المحاكم.