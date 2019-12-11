كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يطالب بالرد على تصريحات أردوغان العدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودعا البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التركية التي ستسبب في إدخال المنطقة وجنوب المتوسط في نفق مظلم من عدم الاستقرار.

واكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، على سيادة البلاد وحرمة أراضيها، مشيرة إلى أنها "خط أحمر لن يسمح بالمساس به.

وكشفت اللجنة، أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق هي مقدمة لغزو الأراضي الليبية، الاستحواذ على الثروات الليبية والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ الأجندات التركية.

ووصفت المذكرة بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق الدولية.

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وناشدت اللجنة البرلمانية، أبناء الشعب الليبي التوحد ونبذ الخلافات وتغليب الصالح العام في وجه دعوات "الغزو والاحتلال" واستباحة المقدرات الليبية، مؤكدة أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.

وحثت اللجنة النيابية "القوى الحرة" في تركيا على إدانة التصريحات، ووضع حد لتدخلات الحكومة التركية التي ستعود سلبا على العلاقة بين الشعبين الصديقين والمصالح التركية في ليبيا.

وقد استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي "بأشد العبارات التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكان أردوغان أكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس، نقلًا عن قناة العربية.