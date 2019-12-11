كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب جزائري يدعو أتباعه للتصويت لـ"ميهوبي" في الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام بالنيابة لحزب "جبهة التحرير الوطني" علي صديقي، طالب أنصار الحزب والمتعاطفين معه، بالتصويت لصالح المرشح عز الدين ميهوبي.

وقال علي صديقي، في تصريحات صحفية: " أدعو لمواصلة تعبئة المناضلين والمحبين والمتعاطفين وتحسيسهم بضرورة المشاركة المكثفة لضمان فوز مرشح القطب الوطني، السيد عز الدين ميهوبي، وكذا فتح مقرات الحزب لمواصلة العمل التوعوي".

وتشهد الجزائر غدًا الخميس، انطلاق الانتخابات الرئاسية، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

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منذ بداية الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر الماضي، بنى المتظاهرون جدرانًا على مداخل كل الدوائر الإحدى والعشرين في تيزي وزو. وقال مقران: "يريدون تنظيم الاقتراع خفية، لكننا لن ندعهم يفعلون ذلك".

وفي الأسابيع الثلاثة للحملة التي انتهت الأحد، لم يزر أي من المرشحين الخمسة تيزي وزو، أو بجاية، المدينة الثانية في منطقة القبائل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية والراية الأمازيغية التي منع الجيش حملها في تظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام في الجزائر منذ 22 فبراير(شباط) ولا يزال مستمراً تحت شعار رفض الانتخابات الرئاسية.