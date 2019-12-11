احتجاجات “تسونامي” تُهدد بتأجيل “الكلاسيكو” مرة أخرى

أصبحت مباراة “كلاسيكو” الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، المقرر خوضها، الأربعاء المقبل، مهددة بالتأجيل مرة أخرى، بسبب دعوات إلى التظاهر، ومحاصرة ملعب “كامب نو”، دعت إليها جمعية “تسونامي” الديمقراطية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الجمعية أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، عزمها الاحتشاد، والاحتجاج، مؤكدة أن هناك 4 نقاط تجمع للمظاهرات حول ملعب “كامب نو”، الذي سيحتضن المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الجمعية الاحتجاجية، قدمت لإدارة البارصا شرطها الوحيد للموافقة على إجراء مباراة “الكلاسيكو” بشكل طبيعي.

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وأشارت “تسونامي” إلى أنها ستلغي مظاهراتها شريطة السماح لها بإدخال لافتات، تطالب باستقلال إقليم كطلونيا، إلى ملعب المواجهة، مؤكدة أن هذا هو الشرط الوحيد، الذي من شأنه أن يجعل المباراة تُقام بشكل طبيعي.

وتسعى الجمعية نفسها إلى الاستفادة من المتابعة الإعلامية لـ”الكلاسيكو”، من أجل نيل مطلبها الشعبي، المتمثل في انفصال الإقليم عن إسبانيا.

وكان مقررا أن تجرى مباراة البارصا، والريال، المندرجة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من “الليغا”، يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل أن تفرض الاحتجاجات، التي شهدها إقليم كطلونيا تأجيلها إلى 18 دجنبر الجاري.