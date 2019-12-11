أمل صقر ومسلم.. غزل أمام الجمهور واحتفال بعد نهاية “مسلسلهما” بالزواج- صور

بعد إعلانهما لجمهورهما أنهما أصبحا زوجين رسميا، استغلت أمل صقر عيد ميلاد زوجها، مسلم، للتغزل به أمام الجميع، فرد عليها الأخير بعبارة من أغنيته “ماما”، ونشر صورا لاحتفالهما بهذه المناسبة.

وشاركت أمل صقر، أمس الثلاثاء، منشورا موجها إلى مسلم في عيد ميلاده الـ38، كتبت فيه: “كل عام وأنت بألف خير حبيبي وعيد ميلاد سعيد، بكل أمانيك، يا رب يفتح في وجهك كل أبواب الخير.. أحبك، بينما رد عليها بكلمات من أغنيته “ماما”، لكنه قصد بها أمل صقر وقال: “مايكفي العمر ما يكفي خلود”.

وشارك “الكوبل” حديث الزواج، صورا توثق لاحتفالهما بهذه المناسبة مع بعضهما.

وأعلن مسلم، وأمل صقر زواجهما، قبل أيام، بعد جدل حول علاقتهما، انطلق بعد إشاعة حول زواجه منها كزوجة ثانية، إذ كذبا معا ما راج.

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وعاد موضوع العلاقة بين مسلم، وأمل صقر إلى الواجهة من جديد، بعدما خرجت طليقته في تصريح تتهم فيه أمل صقر بتسببها في انفصالها عن زوجها، نتيجة علاقة بينهما دامت لسنوات.

وقبل أن يعلنا زواجهما، خرجت أمل صقر للدفاع عن مسلم ونفسها، عبر منشورات، أشارت فيها إلى أن مغني الراب كان يعاني بسبب مشاكل زوجية لا يفضل الحديث عنها أمام الجمهور احتراما لطفليه من طليقته.

وبعد الجدل، الذي رافق “مسلسل” علاقتهما، أصبح “الكوبل”، الفني مسلم، وأمل صقر، من أشهر الأزواج في الوسط الفني، وحديث الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.