ينتظر أن يُعقد مساء اليوم الأربعاء، مجلسا وزاريا يترأسه الملك، هو الرابع منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني، بحسب مصدر حكومي.
وقال مصدر برلماني، لـ”اليوم 24″، إن الدعوة لاجتماع المجلس الوزاري مساء اليوم، أربك مجلس النواب، الذي كان يعتزم عقد جلسة عامة مساء اليوم، للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، في إطار قراءة ثانية.
وبينما أعلن مجلس النواب عن عقد الجلسة العامة مساء اليوم على الساعة الخامسة مساء، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ادريس بوانو، في نهاية اجتماع اللجنة، إن الموعد المقرر للجلسة العامة “لحد الآن” هو الخامسة مساء، يرد أحد البرلمانيين، “نحن هنا ننتظر”.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس وزاري مرتقب مساء اليوم يُربك مصادقة “النواب” على مالية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.