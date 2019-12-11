مجلس وزاري مرتقب مساء اليوم يُربك مصادقة “النواب” على مالية 2020

ينتظر أن يُعقد مساء اليوم الأربعاء، مجلسا وزاريا يترأسه الملك، هو الرابع منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني، بحسب مصدر حكومي.

وقال مصدر برلماني، لـ”اليوم 24″، إن الدعوة لاجتماع المجلس الوزاري مساء اليوم، أربك مجلس النواب، الذي كان يعتزم عقد جلسة عامة مساء اليوم، للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، في إطار قراءة ثانية.

وبينما أعلن مجلس النواب عن عقد الجلسة العامة مساء اليوم على الساعة الخامسة مساء، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ادريس بوانو، في نهاية اجتماع اللجنة، إن الموعد المقرر للجلسة العامة “لحد الآن” هو الخامسة مساء، يرد أحد البرلمانيين، “نحن هنا ننتظر”.