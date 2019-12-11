عزيزة جلال تتراجع عن اعتزالها الغناء منذ أزيد من 30 سنة

تعود المطربة المغربية، عزيزة جلال، إلى الغناء في الحفلات، بعد أزيد من 3 عقود، من الاعتزال، وذلك في مهرجان “شتاء طنطورة” السعودي، في أواخر دجنبر الحالي.

وأفادت جريدة “عكاظ” السعودية أن عزيزة جلال ستحيي حفلا في مسرح “مرايا”، في الـ26 من دجنبر الجاري.

وكانت عزيزة جلال قد اختفت عن الأنظار بصفة نهائية، منذ زواجها، واعتزالها الفن، قبل أن تطل شهر رمضان الماضي في برنامج تلفزي على قناة “إم بي سي”، تحدثت فيه عن ظروف اعتزالها للفن، وهي في عز تألقها.

وتزوجت عزيزة جلال من رجل أعمال سعودي، توفي بعدما أنجبت منه أبناءها، وصبت كل اهتمامها في تربيتهم، بعيدة عن الفن، الذي كانت اسما بارزا فيه، وبقي عالقا في الأذهان حتى عودتها بعد 34 سنة من الغياب.