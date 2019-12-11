رهط: إصابة طفلة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة في حادث دهس بمدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 11:12 حول إصابة طفلة (3 سنوات) إثر تعرضها للدهس في رهط.
وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابة والتي وصفت جراحها بالمتوسطة، وأحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى "سوروكا " بمدينة بئر السبع.
إلى ذلك، جرى تبليغ الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
هذا، و تُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث الدهس.
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