أربعة نصائح للوقاية من الفيروسات وتقوية جهاز المناعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة حديثة، اليوم الأربعاء، نشرت نتائجها في مجلة "فرويندين" الألمانية، عن نصائح وإرشادات تساعد في الحماية من الفيروسات، وتقوية الجهاز المناعي.

وبيّن باحثون ألمان، من خلال دراسة أجرتها جامعة برينستون، أنه يمكن محاربة فيروسات الإنفلونزا ونزلات البرد، عبر رفع نسبة ‫الرطوبة في المنزل حتى 50%. وأوضحت الدراسة، أن الفيروسات تجد في الهواء الجاف بيئة أفضل للتكاثر والانتشار، وبالتالي فإن جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحنجرة يسهل على الفيروسات اقتحام الأجهزة المناعية.

وأظهرت الدراسة، أن ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، يقوي من جهاز المناعة. وبين الباحثون أن الجسد بعد ممارسته للرياضة، يتعافى بشكل أسرع عندما تهاجمه ‫الفيروسات، كما أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة 60 دقيقة مرتين ‫أو ثلاث مرات في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالفيروسات، كما يمكن تعزيز ‫الجهاز المناعي عن طريق المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ووجد الباحثون، أن النظام الغذائي يؤثر إيجابيًا على الجهاز المناعي والذي بدوره يقلل الإصابة بالأمراض. إذ أن العديد من العناصر الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة، ‫ومنها فيتامين "سي" الموجود في الثمار الحمضية، والسلينيوم الموجود في ‫المكسرات، وفيتامين "د" في الأسماك الدهنية، والزنك في دقيق الشوفان، والحديد ‫في اللحوم الحمراء، ومضادات الأكسدة فيالزنجبيل، وقد أثبتت دراسة سابقة أن تناول 75 ملغرام من الزنك يوميًا ‫يقلل من تكرار نزلات البرد بمقدار الثلث.

كما وأظهرت الدراسة أن جهاز المناعة يتأثر بمزاج الإنسان، وأنه يتطور بشكل جيد لدى ‫الأشخاص المتفائلين الذين يفكرون بإيجابية، بينما أن الخوف يسقط ويضعف الجدار المناعي، ولذلك توصي الدراسة بالقيام بالأشياء التي تشعر بالسعادة وتجنب ‫الإجهاد الدائم.