طمرة: اعتداء على أحد المربين في مدرسة الخوارزمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك طلاب ومعلمو مدرسة الخوارزمي الثانوية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في مدينة طمرة بوقفة احتجاجية صباح اليوم، الأربعاء، داخل أسوار المدرسة بعد اعتداء أحد الطلاب على أحد المربين في المدرسة.

وأفاد شهود عيان أن المربي المعتدى عليه نقل إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب من قبل طالب وإصابته بجروح.

واستُدعيت الشرطة واعتقلت الطالب، ومن المزمع أن المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقاله، اليوم.

وصرح رئيس لجنة أمور الطلاب المحلية في طمرة، هاني بقاعي، إن "هذا الحادث المستنكر يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. بدورنا سنجتمع مع إدارة بلدية طمرة وقسم المعارف، اليوم، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، وسنعمل على إعداد خطة للحد من هذه الظاهرة وعدم تكرارها".

وشجبت إدارة بلدية طمرة ولجنة أولياء الأمور المحلية ومنظمة المعلمين فوق الابتدائية الاعتداء الجسدي على أحد المربين في مدرسة الخوارزمي بطمرة.

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وأكد الهيئات، أن "هذا الاعتداء هو اعتداء علينا جميعا، وعلى حرمة وقدسية المدرسة والمعلمين. إيمانا منا نحن إدارة بلدية طمرة، لجنة أولياء الأمور المحلية ومنظمة المعلمين، نعلنها صرخة عالية ضد هذا الاعتداء، وقد قررنا اتخاذ خطوات فعلية استنكارية لهذا الاعتداء الآثم".

وعليه تقرر اليوم إضراب في مدرسة الخوارزمي بالتنسيق مع المجلس الطلابي، انحصر الإضراب في المدرسة. وإعلان الإضراب غدا الخميس في جميع المدارس الإعدادية والثانوية في طمرة، باستثناء مدارس التعليم الخاص.

وختمت بالقول: "نعلم علم اليقين أن هذا أقل ما يمكن عمله، ونحن بصدد تنفيذ خطوات مستقبلية فعلية بإذنه تعالى".