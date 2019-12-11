لجنة المناقصات تقر 14 مشروعاً تنموياً بوادي حضرموت

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أرست لجنة المناقصات بوادي وصحراء محافطة حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والحصراء عصام الكثيري على 14 مشروعاً تنموياً، بعد استكمال عملية تحليل دراساته وعروض المقاولين، من قبل اللجنة الفنية، بكلفة إجمالية 7.152.945 دولار أمريكي، ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط.



وتوزعت مصفوفة المشاريع في مجالات الصحة العامة والسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمياه والنظافة والتحسين، وتستهدف مديريات متعددة في وادي حضرموت.

وكانت حصة قطاع الصحة العامة والسكان خمسة مشاريع تتضمن، مشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بهيئة مستشفى سيئون العام بكلفة اجمالية بلغت 2.066.851$ ، تنفذه مؤسسة رند للهندسة والمقاولات، ومشروع بناء الطوارئ التوليدية والدور الثاني لمركز الأمومة والطفولة بمستشفى تريم العام، بكلفة اجمالية بلغت 662.349$ ، تنفذه مجموعة المدائن للتجارة والمقاولات، بينما كان نصيب مديرية ساه في ذات القطاع بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى ساه الريفي بكلفة اجمالية بلغت 154.447$ اسندت مهمة تنفيذه لمؤسسة تيسير السبيل، فيما حصلت مديرية القطن على بناء مشروع قسم الطوارئ التوليدية الشامل وملحقاته، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بقيمة اجمالية تبلغ 1.517.772$، اسندت مهمة تنفيذها لمؤسسة محمد قائد الوافدي، ومشروع الدور الأول لمركز توحد اطفال سيئون بكلفة اجمالية بلغت 114.770$ ينفذها بلعور للمقاولات.

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فيما حصد قطاع التربية والتعليم على اربعة مشاريع، تضمنت بناء 18 فصل دراسي مع مرافقه بمدرسة المطار للتعليم الأساسي بتريم، بكلفة اجمالية بلغت 455.285$ ، ينفذه المقاول يحيى الحديقي، ومشروع بناء 3 فصول في الدور الثاني لثانوية شبام للبناتبكلفة اجمالية بلغت .52 905$ ينفذها مكتب الروضة للمقاولات، وشروع بناء 6 فصول مع مرافقها في ثانوية الحوطة للبنات بكلفة اجمالية بلغت 253.976$، تنفذها مؤسسة خالد بن سند، وشروع بناء 18 فصل ومرافقه بمدرسة النور للتعليم الأساسي بالقرن، بكلفة اجمالية بلغت 488.839$ ، تنفذه مجموعة فوتوكاد للهندسة والمقاولات.

بينما تضمنت مشاريع المياه حفر وتجهيز بئرين بحقل موشح بشبام بكلفة اجمالية بلغت 245.650$ تنفذها مؤسسة حسين البكولي، ومشروع حفر وتجهيز بئر بحقل جثمه بكلفة اجمالية بلغت 244.180$ تنفذها مؤسسة علي ابوبكر السليماني.

وتشمل مشاريع النظافة والتحسين توريد اربعة قلابات 8 طن، بكلفة اجمالية بلغت 248.000$ ينفذه المركز التجاري للسيارات، ومشروع توريد ستة ضغاطات بكلفة اجمالية بلغت 552.000$ ينفذه المركز التجاري للسيارات.

وتضمنت مشاريع الشباب والرياضة بناء مقر نادي الهلال بالسويري بكلفة اجمالية بلغت 95.921$ ينفذه مكتب آفاق للمقاولات.