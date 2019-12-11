صحيفة: هذا أبرز ما خرجت به قمة الرياض

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، إنه في قمة مجلس التعاون الأربعين التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، وهي القمة الثامنة التي تستضيفها السعودية منذ تأسيس المجلس، وعلى ضوء النتائج التي تمخضت عنها يمكن القول إن مسيرة المجلس ثابتة وتتعزز وتثبت رسوخها رغم كل ما يحيط بالمنطقة والعالم العربي من تحديات ومخاطر.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء لقد أكد ذلك قادة المجلس في بيانهم الختامي، انطلاقاً من إيمانهم بأن لا بد من ترسيخ مسيرة العمل المشترك والتعاون والتكامل في مختلف الميادين كضرورة أساسية للبقاء وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، إن الأمة تتطلع إلى دول الخليج في ظروفها الصعبة التي تمر بها، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن مجلس التعاون والأخوة الخليجية ستبقى لأنها ضمانة عربية للمستقبل وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم.

ولفتت إلى أن أبرز ما خرجت به قمة الرياض هو الاتفاق على تفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية، وعلى إنجاز الوحدة المالية والنقدية بحلول العام 2025، وضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي، وهي خطوات طالما انتظرها المواطن الخليجي منذ بدء مسيرة المجلس كأساس لتوحد البيت الخليجي، باعتبار الاقتصاد رافعة الوحدة الخليجية والعربية، أسوة بما تحقق على صعيد الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بخطوات اقتصادية ووصل إلى ما وصل إليه، رغم أن ما يجمع دولنا الخليجية والعربية أكثر بكثير مما تجتمع عليه دول الاتحاد الأوروبي.

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ورأت أن تأكيد القادة على تماسك دول المجلس ووحدة صفها في مواجهة "أي تهديد يمس أحد أعضائه"، والاتفاق على أن "مصلحة المواطن الخليجي تأتي أولاً" هو رد على كل المشككين بحال المجلس، ويدحض كل الادعاءات والمزاعم التي تحاول النيل من وحدة دول مجلس التعاون.

وذكرت أن قادة دول المجلس أرادوا أن يؤكدوا أنهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة أي خطر يواجه أية دولة من دولهم باعتبار أن المجلس يمثل جسداً واحداً لا يمكن المراهنة على تجزئته أو تقسيمه، وأن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ. كذلك فإن قادة المجلس أكدوا على ثابتة من ثوابت وجوده وهي أن مصلحة المواطن الخليجي تأتي أولاً، ولا مصلحة تعلو فوق مصلحته لأن المواطن هو البداية والنهاية، وهو عماد الأوطان وسر وجودها.

وقالت في ختام افتتاحيتها إذ أكد قادة مجلس التعاون الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، ونددوا بتهديد الملاحة البحرية وإمدادات النفط، فإنهم طالبوا إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وذلك من منطلق حرص دول المجلس على تكريس قواعد ثابتة في العلاقة مع إيران كمقدمة لا بد منها للأمن والاستقرار في المنطقة.