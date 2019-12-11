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اليمن.. تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لهذا اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي:  157

 

الدولار :   598

 

الدرهم :   159

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اسعار البيع

 

السعودي:  158

 

الدولار :   601

 

الدرهم :   160

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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