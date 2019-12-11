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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. حملة لتنظيم حركة سير مركبات الأجرة بمديرية صيرة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
شهدت مديرية صيرة بمحافظة عدن اليوم حملة لتنظيم حركة سير سيارات الأجرة نفذتها الجهات المعنية بالسلطة المحلية بمديرية صيرة وبمشاركة شرطة السير وقوات الحزام الأمني بالمديرية.
وبدأت الحملة بتحديد خط السير للمركبات الأجرة القادمة من مديريتي الشيخ عثمان وخورمكسر إلى فرزة السيلة، بإستثناء المركبات المحدد دخولها إلى فرزة الميدان، وتحديد خط سير للمركبات القادمة من مديريتي المعلا والتواهي ودخولها إلى فرزة الميدان.
وخلال الحملة أكد مديرعام مديرية صيرة خالد سيدو، أن الحملة تهدف إلى تنظيم حركة السير للمركبات والتخفيف من شدة الإزدحامات في شوارع وخطوط السير بالمديرية، كونها تشهد اقبالا كبيرا للقادمين من المديريات الأخرى، داعيا سائقي المركبات إلى الإلتزام بقواعد السير وخط السير المحدد لهم من قبل الجهات المعنية.
من جانبه أكد قائد قوات الدعم والإسناد بمديرية صيرة عواد النوبي، أن الأجهزة الأمنية حريصة على تعزيز الامن والإستقرار بالمديرية، وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه.
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