شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محروس يفتتح خط المطار "حيبق" بعد توقفه لمدة خمسة أيام والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 أفتتح محافظ أرخبيل سقطرى رمزي أحمد سعيد محروس خط المطار "حيبق" بعد توقفه لايام بسبب الامطار الغزيرة الناتجه عن الحالة المدارية الاعصارية "بافان" التي ضرب المحافظة وخلفت اضرار كبيرة في الشوارع والطرقات والبنى التحتية

وثمن محروس دور المملكة العربية السعودية والمتمثله بمكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بعملهم المتواصل والمستمر في طريق المطار حيبق والذي تعرض للانهيار الجبلي وأشاد رمزي محروس بالدور الذي بذلته دولة الامارات العربية المتحدة عبر مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية في فتح خط المناطق الشرقية "معابض" والذي تعرض لاضرار نتيجة الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة. Advertisements كما أشاد رمزي محروس بدور مؤسسة خلفية بن زايد في فتح الشوارع الداخلية والممرات المائية بحي 14 اكتوبر والذي تسبب بتدفق الماء الى منازل المواطنين ووجه رمزي محروس جزيل الشكر والعرفان الى الاشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. مؤكدًا بأن السلطة المحلية في المحافظة ستذلل الصعاب للأشقاء في التحالف العربي وللمنظمات الدولية الداعمة للمحافظة.

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