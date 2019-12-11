فعالية جماهيرية بالمكلا اشهارًا لمؤتمر المرأة الحضرمية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

أشهر مساء أمس، في مدينة المكلا مؤتمر المرأة في حضرموت المقرر إنعقاده خلال الفترة من 16 - 17 ديسمبر الحالي بمدينة المكلا تحت شعار (المرأة شريك البناء والتنمية والسلام والاستقرار)، بإقامة فعالية جماهيرية مفتوحة في أكبر المجمعات التجارية بالمدينة المكتضة بالزوار من مختلف الأعمار.



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وتضمنت فعالية الاشهار التي نظمتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وحضرها جمع غفير من مختلف شرائح المجتمع يتقدمهم القيادات النسوية والناشطات الحقوقيات مشهد تمثيلي هادف لاحدى الفرق الفنية، فيما زين المكان بالبنترات والملصقات التي تحمل شعارات المؤتمر وأهدافه، إضافة إلى توزيع البروشورات الترويجية، ونصب لوحات بارزة لوضع البصمة عليها من قبل المارة والأشخاص من الجنسين المؤيدين لدور المرأة ومكانتها في المجتمع ومشاركتها في الشأن العام من خلال تبؤوها المناصب القيادية.

ويذكر أن مؤتمر المرأة في حضرموت الذي سيشارك فيه نحو300 مشارك ومشاركة من مختلف مديريات حضرموت ساحلًا وواديًا وصحراء يحظي بدعم من مشروع دعم الاستقرار في اليمن (SSPY) وبرنامج الحكم الرشيد (GGC) التابعتان للوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( GIZ).