اليمن.. الإعلان عن موعد مئوية الشهيد منير اليافعي (أبو اليمامة)

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

وفقا لتوجيهات اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت اللجنة التنظيمية لفعالية مئوية الشهيد منير اليافعي "ابو اليمامة" اجتماعا لوضع الترتيبات الفنية والتنظيمية لإنجاح الفعالية.



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وفي اجتماع ترأسه أ.د.علي صالح الخلاقي رئيس اللجنة التحضرية في مقر الأمانة العامة للمجلس الانتقالي ، وبحضور عدد من رؤساء الدوائر والمكلفين من قيادة المجلس وبمشاركة العميد ركن / حنـش عبدالله النمري قائد اللواء الاول دعم واسناد ومختار محمود شقيق الشهيد.

وستقام فعالية مئوية الشهيد أبو اليمامة بعد غد الخميس الموافق 12ديسمبر الجاري في العاصمة عدن ، وتم إقرار برنامج الفعالية, الذي يتضمن كلمات وقصائد شعرية وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة الشهيد أشرف عليه الصحفي ياسر اليافعي ، وتوزيع الكتاب الذي أعده وأخرجه د.علي الخلاقي عن الشهيد بعنوان (أسد الجنوب ..قاهر الإرهاب) وضم ما كُتب عن الشهيد من نثر وشعر وملحق للصور, وسيكون الحضور بدعوات خاصة.