شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات قبلية توقف قتالا مع مواليين للحوثيين في إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 تمكنت شخصيات اجتماعية، من إيقاف قتال بين موالين للحوثيين وقبليين في مديرية الرضمة التابعة لمحافظة إب، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن وجهاء وأعيان اجتماعية تمكنوا من إيقاف مواجهات مسلحة في قرية الكتبة عزلة بني قيس بمديرية الرضمة. Advertisements وكانت اشتباكات وقعت بين طرفين من بني الشلالي ومتحوثين من بني الظاهري على أرضية بناء وسط احتشاد مسلح من الطرفين. ويأتي في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية

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