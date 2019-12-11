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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى الحرث العام بجازان والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
سقطت مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى عام في منطقة جازان بالسعودية .
وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية اطلقتها عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني بحسب وكالة واس، عدم وجود أي اضرار بشريه ـ ولله الحمد ـ ، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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