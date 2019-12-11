شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم على قاعدة أمريكية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، عن وقوع تفجيرين تسببا في مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين، وذلك في هجوم على قاعدة باغرام الأميركية الرئيسية بأفغانستان، استمر نصف ساعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن وحيدة شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، قالت إن جميع الجرحى من الأفغان.
وأضافت لرويترز: “وقع اشتباك لمدة 30 دقيقة بين المهاجمين الذين كان من الواضح أنهم يريدون دخول القاعدة والقوات الأجنبية”.
وفجر مهاجمان عربتين ملغومتين عند المدخل الجنوبي للقاعدة، بينما فتح خمسة آخرون النار، وأوضحت شاهكار أنه لم يتضح حتى الآن عدد قتلى المهاجمين.
وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم “تم صده سريعاً”، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أميركيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية يتم بناؤها لخدمة المحليين تضررت بشدة.
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