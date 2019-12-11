شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار القاتل.. «بانكوك» تنصح مواطنيها بارتداء الأقنعة والان نبدء بالتفاصيل

نصحت السلطات في تايلاند سكان العاصمة بانكوك بارتداء الأقنعة عند خروجهم من المباني، نظرا لتجاوز الغبار مجددا المستويات الآمنة اليوم الأربعاء في 43 محطة لمراقبة جودة الهواء في بانكوك والمناطق المحيطة بها.

وقال برالونج دامرونجتاي، المدير العام لإدارة السيطرة على التلوث، إن مستوى الجزيئات العالقة الدقيقة قد تجاوز المعايير الآمنة في 43 محطة لمراقبة جودة الهواء في بانكوك والمناطق المحيطة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد إن وزارة الصحة العامة نصحت الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن إلى تجنب الخروج من المنزل. وأضاف أنه ينبغي على سكان المناطق المتضررة ارتداء الأقنعة عند الخروج.