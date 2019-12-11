شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الألمانية»: التشديد الأوروبي لأهداف الانبعاثات «سُم للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية من تبني المزيد من التشديد في المعايير المتعلقة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل نشر "الاتفاق الأخضر" للتكتل اليوم الأربعاء.

وقال ديتر كيمبف، رئيس الاتحاد، إن "الرفع المستمر للمستوى المستهدف (لخفض الانبعاثات) بمثابة سم للاستثمار على المدى البعيد".

وقال إن هذا يمثل المزيد من الضغوط على الإمكانيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لعرض خططها الخاصة بأوروبا "المحايدة مناخيا" بحلول عام .2050 وتهدف من ذلك إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول ذلك الوقت.