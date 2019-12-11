أمام الكاميرا... مايا دياب تدمع بحديثها عن والدتها

وجاء هذا خلال مقابلة تلفزيونية لها، رداً على سؤال المراسلة عن سبب تأثرها وظهور الدموع في عينيها أشارت إلى أنها تبدو قوية لأن الحياة تتطلب ذلك ولأنها هذا ما تعلمته من خلالها.

ولفتت إلى أنها تصبح ضعيفة عندما يتعلق الأمر ببيتها، مضيفة أنها تتعاطف مع الناس وتبدي استعدادها لمساعدتهم على حل مشاكلهم من دون أن تظهر ما تعانيه فعلاً.وتبين أن تأثرهاارتبط بتحدثها عن والدتها.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدا نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة جمعتها والفنانين المصريين سعد الصغير وحسن الرداد وبدت فيها مرتدية ملابس محتشمة. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث أشار المتابعون إلى أنها المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الإطلالة.