تركيا تهتز للمرة الـ13 خلال 3 أشهر... وزلزالان اليوم

ضرب زلزالان غرب تركيا، فجر الأربعاء، لتكون هذه المرة الـ13 التي تهتز فيها البلاد خلال أقل من 3 شهور.
وفي بيان آخر منفصل، ذكرت الإدارة أن هزة أخرى وقعت في بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية لتركيا، بلغت قوتها 5.1 درجة.
وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 22 كم تحت سطح البحر، على مسافة 158 كم من قضاء "داتشه" التابع لولاية موغلا (غرب).
ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وفي شباط الماضي، كشف استطلاع رأي صدر عن مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "آليانز" أن تركيا تحتل مركزا متقدما بين أعلى 5 بلدان خطورة من حيث الكوارث الطبيعية حول العالم.
وأواخر تشرين الثاني الماضي، جدد البروفيسور خلوق أوزانار، مدير معهد "قنديلي" لدراسات الزلازل في تركيا، تحذيره من زلزال مدمر ينتظر مدينة إسطنبول.
ووقع الزلزال الرابع يوم 29 أيلول، في البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية موجلا، وبلغت قوته 4 درجات.
وفي 10 تشرين الأول، ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية "يالوفا" غربي تركيا، زلزال بقوة 4 درجات، وشعرت به مدينة إسطنبول، وفي 11 من الشهر نفسه، ضرب زلزال آخر بقوة 4.3 درجة الشواطئ الغربية لتركيا، وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول أيضا ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة مدينة إسطنبول.
وفي 10 تشرين الثاني، ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر، وفي 21 من الشهر نفسه ضرب زلزالان متتاليان ولاية باليكسير (غرب)، تراوحت قوتهما بين 3.4 و3.9 درجة على مقياس ريختر.
وتزايدت أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة في الوقت الأخير، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون وقوع زلزال مدمر يضرب المدينة، في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.
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