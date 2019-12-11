تركيا تهتز للمرة الـ13 خلال 3 أشهر... وزلزالان اليوم

ضرب زلزالان غرب تركيا، فجر الأربعاء، لتكون هذه المرة الـ13 التي تهتز فيها البلاد خلال أقل من 3 شهور.





وفي بيان آخر منفصل، ذكرت الإدارة أن هزة أخرى وقعت في بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية لتركيا، بلغت قوتها 5.1 درجة. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن الزلزال الأول بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، وضرب قضاء "ألطي أيلول" بولاية باليكسير (غرب)، ومركزه على عمق 7 كم تحت سطح الأرض، بحسب صحيفة "جمهورييت" التركية.وفي بيان آخر منفصل، ذكرت الإدارة أن هزة أخرى وقعت في بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية لتركيا، بلغت قوتها 5.1 درجة. وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 22 كم تحت سطح البحر، على مسافة 158 كم من قضاء "داتشه" التابع لولاية موغلا (غرب). ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.





وفي شباط الماضي، كشف استطلاع رأي صدر عن مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "آليانز" أن تركيا تحتل مركزا متقدما بين أعلى 5 بلدان خطورة من حيث الكوارث الطبيعية حول العالم. وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالا مدمرا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ودفعت الزلازل الأخيرة الخبراء إلى توقع قرب حصول الزلزال المدمر.وفي شباط الماضي، كشف استطلاع رأي صدر عن مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "آليانز" أن تركيا تحتل مركزا متقدما بين أعلى 5 بلدان خطورة من حيث الكوارث الطبيعية حول العالم. وأواخر تشرين الثاني الماضي، جدد البروفيسور خلوق أوزانار، مدير معهد "قنديلي" لدراسات الزلازل في تركيا، تحذيره من زلزال مدمر ينتظر مدينة إسطنبول. Advertisements