بالفيديو: العراقيون يحيون الذكرى الثانية لتحرير العراق من سيطرة داعش

يحيي العراقيون ذكرى النصر، بعد اكثر من ثلاث سنوات من الحرب، في مدن غرب وشمال العراق، والتي راح ضحيتها الالاف من العراقيين جراء الجرائم البشعة التي ارتكبها مسلحو داعش بحق أهالي مدن الانبار وصلاح الدين وديالى والموصل، فضلا عن تهجير سكان هذه المدن قسرا وسرقة ممتلكاتهم الشخصية، وتدمير المؤسسات الحكومية وتفجير ونسف المراقد والجوامع والكنائس.

حروب سطر فيها العراقيون ملاحم الجهاد والبطولة والذود بالنفس للأرض والوطن. فكان للقوات الأمنية بمختلف أصنافها، والحشد الشعبي وحشد العشائر وقوات البيشمركة، وقفة الرجل الواحد في الزحف والتحرير وإنقاذ الأهالي واسعافهم. وهنا في هذه المدن دحر العراقيون اشرس التنظيمات المسلحة واشدها تطرفا. واصبحت الأماكن شاهدة على بطولات خطها الابطال بالدم والصبر والوحدة، بعد فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي والتي انتهت بتحرير جميع الأراضي العراقية وصولا لتامين الحدود العراقية، ومنع تسلل المسلحين للعراق مرة ثانية.



تتزامن الذكرى الثانية التي تمر على العراقيين أيضا مع خروجهم بتظاهرات واعتصامات حاشدة في بغداد وبقية مدن الوسط والجنوب. فبالنسبة للعراقيين الحرب لم تنته. فهناك أخرى ضد الفاسدين وسارقي المال العام. هذه الحرب حرب السلمية، حرب الاعلام العراقية، ضد من يشرع المحسوبية والمحاصصة بجميع أنواعها... فهي امتداد للتضحيات وعنوان اخر للوحدة وتطهير العراق.

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