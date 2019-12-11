توصية بحل حزب معارض في تايلاند جراء "قرض"

رجل الأعمال التايلاندي ثاناثورن وسط مؤيديه من "المستقبل إلى الأمام"

أوصت لجنة الانتخابات في تايلاند، الأربعاء، بحل حزب سياسي معارض رئيسي جراء ما يتردد بشأن حصوله على قرض غير قانوني من زعيمه الملياردير.

وبلغت قيمة القرض الذي تلقاه حزب "المستقبل إلى الأمام" المعارض من زعيمه ثاناثورن جوانجرونجروانجكيت، 6.3 مليون دولار، وفق بيان للجنة الانتخابات.

وحسب المصدر ذاته، يشكل "قرض ثاناثورن" انتهاكا لقانون خاص بإدارة الأحزاب السياسية في تايلاند.

وصوتت اللجنة لصالح توصية بحل الحزب من قبل المحكمة الدستورية وأقامت قضية أمام المحكمة، التي ستتخذ القرار النهائي.

و"المستقبل إلى الأمام" هو حزب سياسي تقدمي جديد، يحفز الناخبين الشباب وجاء في المركز الثالث، على نحو مفاجئ، في الانتخابات الأخيرة.

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ويعتمد الحزب على منصة أيديولوجية تدافع عن الديمقراطية وتعارض بشكل كبير تدخل الجيش في السياسة.

ويقود رئيس الوزراء برايوت تشان-أو تشا، تايلاند منذ أن قاد انقلابا عسكريا في عام 2014 أطاح بحكومة منتخبة.

وأجرى المجلس العسكري انتخابات في مارس/آذار الماضي، بموجب قوانين انتخابية جديدة، تبناها لإعطاء برايوت ميزة الاحتفاظ بمقعده رئيسا للوزراء.

وعينت الحكومة العسكرية بقيادة برايوت لجنة الانتخابات، ولدى المحاكم التايلاندية تاريخ من الأحكام المؤيدة للمؤسسة المحافظة التي تضم الجيش.



وكانت المحكمة الدستورية قد أنهت نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وضع ثاناثورن عضوا في البرلمان بسبب ما يزعم من انتهاك قوانين الانتخابات عبر احتفاظه بأسهم في شركة إعلامية.

وأسس ثاناثورن حزب المستقبل إلى الأمام في مارس/آذار 2018، بعد التخلي عن لقبه نائبا لرئيس مجموعة "تاي ساميت جروب" لقطع غيار السيارات.