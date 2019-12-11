مظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة للانتخابات بالجزائر قبل ساعات من الاقتراع

نظّم عشرات المحتجين مظاهرة بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، مرددين هتافات رافضة للانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا الخميس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، احتشد العشرات من المحتجين في شارع "حسيبة بن بوعلي" حاملين لافتات، كان فيها شعار "لا للانتخابات" الأبرز إلى جانب شعارات أخرى منددة بالاستحقاق الرئاسي.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو لإلغاء المسار الانتخابي، من بينها "دولة مدنية وليست عسكرية"، "الاستقلال"، "لا انتخابات مع العصابات"، "لا للانتخابات".

وسارعت قوات الشرطة التي كانت موجودة بكثافة في شارع "حسيبة بن بوعلي" إلى تطويقه وإقامة حاجز أمني لمنع المحتجين من التقدم نحو ساحة البريد المركزي، بينما قام بعض المحتجين بتغيير مسارهم باتجاه شارع "ديدوش مراد".





وشارك في المسيرة بعض أنصار "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة منذ 1992، وحملوا شعارات تدعو إلى إقامة ما يسمونه "دولة إسلامية"، وسط انقسام بين أنصارها بين مؤيد لدعوة مدني مزراق رئيس ما كان يعرف "جيش الجبهة للإنقاذ" المصنف حركة إرهابية وأنصار "علي بلحاج" الرقم الثاني في الحركة الممنوعة من النشاط السياسي.

يأتي ذلك، بعد 3 أيام من الإضراب العام الذي شل عددا من محافظات منطقة القبائل، ودعوات للمقاطعة والتصعيد لـ"منع تمرير الاستحقاق الرئاسي".

وفي الوقت ذاته، خرج عشرات الجزائريين أيضا في مسيرة أخرى أمام مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، داعمة ومؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ودعا المتظاهرون المحكمة العليا باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد إلى "حماية الاستحقاق الانتخابي" مما سموه "المؤامرات" و"إنقاذ البلاد بتأمين الانتخابات".

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ورددوا شعارات بينها "جزائر حرة ديمقراطية" و"تحيا الجزائر"، كما حملوا لافتات كبيرة، من بينها "عزة الجزائر في حفظ أمانة الشهداء"، "انتخب للجزائر".





وينتخب الجزائريون، الخميس، الرئيس الثامن للبلاد في انتخابات يتنافس فيها 5 مرشحين، وتعد الأولى منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أبريل/نيسان الماضي.

ويأتي الاستحقاق وسط انقسام غير مسبوق بين مؤيد ومعارض لإجرائها ومآلات مبهمة حول نتيجتها.

ويخوض الانتخابات 5 مرشحين هم: عبدالمجيد تبون (74 عاما) ورشح نفسه مستقلا رغم انتمائه سياسيا إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم وسبق له تولي رئاسة الحكومة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 2017.

والمرشح الثاني هو علي بن فليس (75 عاما) رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض الذي انشق عن الحزب الحاكم سنة 2014، وتولى رئاسة الحكومة الجزائرية من 2000 إلى 2003.

أما المرشح الثالث فهو عز الدين ميهوبي (60 عاما) الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ووزير الثقافة الأسبق من 2015 إلى 2019.





كما يخوض المنافسة عبدالعزيز بلعيد (56 عاما) رئيس حزب "جبهة المستقبل" الذي انشق عن الحزب الحاكم في 2012 وتولى رئاسة "الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية" أكبر منظمة طلابية في الجزائر تنتمي إلى حزب "جبهة التحرير" الحاكم.

وخامس المرشحين الإخواني عبدالقادر بن قرينة (57 عاما) رئيس ما يعرف بـ"حركة البناء" المنسق عام 2012 عن حركة "مجتمع السلم الإخوانية" ووزير السياحة الأسبق من 1997 إلى 1999.