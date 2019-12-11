حزب نتنياهو يجري انتخابات على رئاسته قبل نهاية 2019

يجري حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، انتخابات على رئاسته يوم 26 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتم الاتفاق على موعد انتخابات حزب الليكود خلال اجتماع عقده نتنياهو ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس رئيسا لحملته الانتخابية.

وكان النائب عن الحزب جدعون ساعر قد أعلن عزمه منافسة نتنياهو على قيادة الحزب.

وسبق أن وجه ساعر القيادي البارز في "الليكود" انتقادات لدعوة رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء بعد فشل تشكيلها.

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وبرز ساعر، وهو وزير سابق يحظى بدعم قطاعات واسعة من قواعد "الليكود"، في الأسابيع الأخيرة كأحد أبرز المنتقدين لنتنياهو خاصة بعد تمسكه بالحكم رغم توجيه اتهامات بالفساد له.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه استعدادا للتوجه إلى انتخابات في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وتقدم حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس، الثلاثاء، بمشروع قانون حل الكنيست؛ ما يشير إلى أن حله بات محتوما.



وأشار استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية (13) إلى أن 41% من الإسرائيليين يلومون نتنياهو على التوجه إلى انتخابات ثالثة مقابل 5% فقط لاموا جانتس.

والسبت الماضي، دعا نتنياهو لانتخابات مباشرة لرئيس الوزراء حال فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

دعوة نتنياهو جاءت بعد فشل جهود حزبه "الليكود" في تشكيل حكومة وحدة مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس؛ ما بات يرجح التوجه لانتخابات جديدة.