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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تستعد لاجتماع باريس حول لبنان
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
تستعد فرنسا، اليوم الأربعاء، للجلسة الأولى للأعضاء المشاركين في اجتماع باريس بخصوص لبنان، انطلقت بدون مشاركة الوفد اللبناني الذي لم يتسلم دعوة للحضور.
وجرى تسريب مسودة أولية عن البيان الختامي للاجتماع، كذلك لم يشارك الوفد اللبناني في إعدادها.
يذكر أن فرنسا تستضيف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا حول لبنان، من أجل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فاعلة، لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق إن "اجتماع باريس يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع"، في إشارة لما يشهده لبنان من احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة.
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