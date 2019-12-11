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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شقيق تميم يحذف تغريدة أغضبت السعوديين بعد تعليقات لاذعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قام شقيق أمير قطر بحذف تغريدة على موقع تويتر أغضبت السعوديين، في مؤشر جديد على محاولات من الدوحة، للابتعاد عن الاستفزاز المباشر للمملكة وسط أنباء عن مساعٍ جارية لإنهاء الأزمة الخليجية.
وشملت التغريدة التي حذفها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بيتي شعر (شعر شعبي)علق بهما على لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس وزراء قطر عقب وصوله الرياض على رأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية.
ويقول البيتان المحذوفان: ”والكبود اللي دبلنا والكبود اللي دهنا *كلها لأجل التميمي ما بدعناها بديعه * إن رضى منهم رضينا وإن زعل منهم زعلنا** له علينـا بيعـة فرقابنـا مثـل الوديعـة“.
ورد عليه عدد من السعوديين بتعليقات لاذعة، ليقوم في وقت لاحق بحذف التغريدة
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