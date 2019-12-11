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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهدوي: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.
وذكر قائد البحرية الليبية في مقابلة مع قناة تلفزيون "ألفا" اليونانية أنه تلقى أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من المنطقة، منتقدا في الوقت ذاته الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية المتمركزة في طرابلس.
وفي وقت سابق، رئيس أركان القوات البحرية الليبية على حسابه في "فيسبوك" باللغة اليونانية "سنحرر العاصمة طرابلس وسندمر الحلم التركي".
يشار إلى أن تأتي تصريحات الضابط البحري الليبي الرفيع النارية، ردا فيما يبدو على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه طرابلس هذا الأمر
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