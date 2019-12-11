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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عون: لبنان سيتجاوز الأزمة والمرحلة الصعبة الحالية
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن لبنان سيتجاوز الأزمة والمرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا.
وقال الرئيس عون لوفد سيدات جمعية Lebanon Uprise "أطمئن اللبنانيين أن لبنان سيتجاوز المرحلة الصعبة"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
وكان الرئيس عون أكد في تغريدة له على حسابه الخاص عبر "تويتر" أمس، أن لبنان يستحق أن يظل منارة للأخلاق والقيم وأرضا للحق والعدالة.
وشدد الرئيس عون على ضرورة مواصلة النضال كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان.
وجاءت تغريدة الرئيس عون بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر قبل 71 عاما، وشارك في صياغته الراحل شارل مالك، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
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