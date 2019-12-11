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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية: نزوح 393 ألف شخص باليمن منذ بداية 2019
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، نزوح 393 ألف شخص في اليمن، منذ بداية العام الجاري 2019.
وأفادت المنظمة في تغريدة عبر حساب مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، بأنه "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني، بسبب الصراع في الغالب".
وأوضحت المنظمة أنها تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على إقامة ملاجئ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم.
وتشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران من ناحية أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
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