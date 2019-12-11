شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يطالب برد حاسم وجماعي على داعمي الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برد جماعي وحاسم على الدول الداعة للإرهاب .

Advertisements وقال، الأربعاء، إن المنطقة تحتاج "لرد حاسم وجماعي على الدول الداعمة للإرهاب". جاء ذلك خلال كلمته في منتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر.

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