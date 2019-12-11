السيسي: يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان "ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الإفريقي"، مشيرا الى انه "كان امام مصر خيارات إما أن تواجه الإرهاب وتتوقف عن التنمية أو تترك الإرهاب وتعمل على التنمية، ولكن مصر قررت السير في الطريقين".
وفي كلمة له، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، اوضح السيسي انه "يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الإرهاب وليس القارة الإفريقية بمفردها، ولا بد من التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وأن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب".
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