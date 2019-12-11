السيسي: يجب أن يتكاتف العالم في مواجهة الإرهاب

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، ان "ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الإفريقي"، مشيرا الى انه "كان امام مصر خيارات إما أن تواجه ​الإرهاب​ وتتوقف عن التنمية أو تترك الإرهاب وتعمل على التنمية، ولكن مصر قررت السير في الطريقين".

وفي كلمة له، على هامش منتدى ​أسوان​ للسلام والتنمية المستدامة في ​إفريقيا​، اوضح السيسي انه "يجب أن يتكاتف ​العالم​ في مواجهة الإرهاب وليس القارة الإفريقية بمفردها، ولا بد من التعامل بحسم مع الدول التي ترعى الإرهاب وأن يكون هناك رد جماعي في مواجهة الإرهاب".