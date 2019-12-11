قائد الحرس الثوري الإيراني: نريد أن نرمي بالعقوبات الأميركية في جبانة التاريخ

لفت القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، على أنّ "تجربة الأعوام الأربعين الماضية للشعب الإيراني مع المستكبرين، أثبتت أنّ في هذا العالم إمّا أنّه يجب التمتّع بالاستقلال والقوّة أو الخنوع والتبعيّة، وإمّا أنّه يجب تغيير أضلاع هندسة القدرة في العالم، أو الاندماج والذوبان في هيكليّة القدرة المصنوعة من قبل المستكبرين".

وأكّد في كلمة له خلال حفل افتتاحي للمؤتمر الثالث عشر للمديرين التنفيذيين والمسؤولين، أنّ "إرادتنا تمثّلت بأن نعيش مستقلّين ومقتدرين وأحرار، من دون أن نتأثّر بإرادة قوى الاستكبار، وذلك من أجل بناء نموذج كامل للحياة الحرّة الأبيّة والمتطوّرة".

وركّز سلامي على أنّ "الأعداء يريدون الحيلولة دون بلورة نموذج مستقل مبني على الكرامة الإنسانيّة والعدالة والأخلاق والقيم المعنويّة والتقدّم والرخاء"، مشدّدًا على أنّ "القوى الإستكباريّة أخذت تشعر بالزوال في حياتها، كما أنّ المؤشّرات الظاهريّة لأفولها تشاهد أيضًا، فالبعض منها فد انهار وبدأت مرحلة زوالها". وأعلن "أنّنا نريد أن نرمي ب​العقوبات الأميركية​ المفروضة على إيران في جبّانة التاريخ، حيث سنجتثّ شأفتها بأيدينا لا بيد العدو".