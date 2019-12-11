وزير الدفاع التركي نفى نية بلاده التخلي عن منظومة "إس-400" الصاروخية

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "تكون بلاده تنوي التخلّي عن منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، موضحًا أنّه "ينبغي علينا دراسة كيف يمكننا إيجاد حلّ مع وجود هذه المنظومة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "مرحلة توريد منظومة "إس-400" الصاروخية ما زالت متواصلة"، مؤكّدًا "اكتمال وصول قطع ومعدات بطاريتين لمنظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا". وأكّد أنّ "الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب والاختبار، التشغيل، وتدريب الأفراد"، متوقّعًا أن "تنتهي هذه الأعمال في نهاية شهر كانون الأول الحالي".
وبيّن أكار أنّ "مدرّبين أتراك يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، حيث سيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في تركيا".
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